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बेखौफ घूम रहे जिला बदर बऊवा कोढ़ी को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में बाबूपुरवा पुलिस ने जिला बदर अपराधी प्रदीप गुप्ता, जिसे छह माह के लिए प्रतिबंधित किया गया था, को गिरफ्तार किया। 2 जून 2026 से यह अपराधी बाकरगंज चौराहे पर घूम रहा था। पुलिस ने गुंडा अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया।

बेखौफ घूम रहे जिला बदर बऊवा कोढ़ी को पुलिस ने दबोचा

कानपुर। बाबूपुरवा पुलिस ने छह माह के लिए जिला बदर घोषित अपराधी प्रदीप गुप्ता उर्फ बऊवा कोढ़ी को बाकरगंज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि आरोपित प्रदीप गुप्ता को 2 जून 2026 से छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बुधवार रात बाकरगंज चौराहे के पास घूमता मिला। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार बऊवा कोढ़ी के खिलाफ बाबूपुरवा और कलक्टरगंज थानों में चोरी, लूट समेत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें:गुंडा अधिनियम में तीन बदमाश छह माह के लिए जिला बदर

आरोपी जिला बदर आदेश के बावजूद क्षेत्र में घूम रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम की धारा 3/10 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। आरोपी के खिलाफ चोरी और लूट समेत कई मामले पहले से दर्ज हैं।थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के आदेश पर आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बुधवार रात बाकरगंज चौराहे के पास सुलभ शौचालय के निकट संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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