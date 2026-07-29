गृह मंत्री अमित शाह जल्द आएंगे कानपुर
कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने कानपुर में चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने कानपुर को औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र बनाने के प्रयासों के बारे में भी बताया, और गृह मंत्री को कानपुर आने का निमंत्रण दिया।
कानपुर। सांसद रमेश अवस्थी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें कानपुर में चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने कानपुर को औद्योगिक, शैक्षिक और आधारभूत संरचना के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के प्रयासों से भी गृह मंत्री को अवगत कराया। सांसद रमेश अवस्थी ने अमित शाह को कानपुर आने का निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार करते हुए शीघ्र ही कानपुर आने की सहमति दी।
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