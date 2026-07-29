गुरु पूर्णिमा पर विधायक मैथानी ने किया संतों का सम्मान
कानपुर में गुरु पूर्णिमा पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर संतों का पूजन और सम्मान किया। उन्होंने बाबा रमाकांत दास, महंत कृष्णकांत दास महाराज, और पं. शिवाकांत महाराज को सम्मानित किया। मैथानी ने कहा कि गुरु का स्थान सनातन संस्कृति में सर्वोच्च है, जो जीवन के मार्ग को दिखाते हैं।
कानपुर। गुरु पूर्णिमा पर गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर संतों का पूजन और सम्मान किया व उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने श्री श्री 1008 बाबा रमाकांत दास, महंत कृष्णकांत दास महाराज और पं. शिवाकांत महाराज को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। मैथानी ने कहा कि सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है और गुरु ही जीवन को सत्य, धर्म तथा सेवा का मार्ग दिखाते हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, पवन सविता, कौशलेंद्र सिंह परिहार, विनोद पाल, पार्षद आरती त्रिपाठी, नित्या बाजपेई, भावना बाजपेई रहीं।
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