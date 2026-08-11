आयुष व गौरी ने जीता स्वर्ण
कानपुर में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में सीआईएससीई रीजनल कराटे चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ। यशोदानगर स्थित सुनील मार्शल आर्ट अकादमी के आयुष और गौरी मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीते। दोनों ने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में खेलने का स्थान सुनिश्चित किया और कोच सिद्धांत श्रीवास्तव से प्रशिक्षण लिया।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता कैंट स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में सीआईएससीई रीजनल कराटे चैम्पियनशिप संपन्न हुई। जिसमें यशोदानगर स्थित सुनील मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ी आयुष और गौरी मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए अपना स्थान पक्का किया। दोनों खिलाड़ी कोच सिद्धांत श्रीवास्तव से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें