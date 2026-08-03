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वैभव के प्रयास नाकाम, लखनऊ ने कानपुर को हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर मंडल ने मऊ में चल रही जूनियर स्टेट ब्वॉयज फुटबाल चैम्पियनशिप के दूसरे मुकाबले में लखनऊ मंडल से 2-0 से हार का सामना किया। हालांकि, गोलकीपर वैभव तिवारी ने शानदार बचाव किया। इस मैच के दौरान टीम के सचिव और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

वैभव के प्रयास नाकाम, लखनऊ ने कानपुर को हराया

कानपुर। प्रमुख संवाददाता मऊ में एक से आठ अगस्त के बीच चल रही जूनियर स्टेट ब्वॉयज फुटबाल चैम्पियनशिप में सोमवार को कानपुर मंडल ने अपना दूसरा मुकाबला लखनऊ मंडल के खिलाफ खेला। कड़े संघर्ष के बावजूद कानपुर को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कानपुर के गोलकीपर वैभव तिवारी ने पूरे मैच में कई शानदार बचाव किए। मौके पर टीम के साथ सचिव अजीत सिंह, अमित नारंग, शेख जावेद, देबुजीत सिंह यादव और शैलेंद्र रावत मौजूद रहे।

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