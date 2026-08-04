उद्योगों को अपनानी होगी कम-कार्बन और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली
कानपुर में एचबीटीयू के लेदर टेक्नोलॉजी विभाग ने 'कार्बन फुटप्रिंट न्यूनीकरण रणनीति एवं रोडमैप' पर कार्यशाला आयोजित की। उद्योग, शोध संस्थानों और अन्य प्रतिनिधियों ने चमड़ा उद्योग में कम-कार्बन उत्पादन और स्वच्छ तकनीकों पर जोर दिया। इसका उद्देश्य ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में बनाए रहना है।
कानपुर। पर्यावरण को लेकर बढ़ती वैश्विक चुनौती और कार्बन उत्सर्जन को लेकर बने सख्त मानकों के बीच एचबीटीयू के लेदर टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई। विभाग ने रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग में 'कानपुर लेदर क्लस्टर के लिए कार्बन फुटप्रिंट न्यूनीकरण रणनीति एवं रोडमैप' विषय पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अब उद्योगों को कम-कार्बन और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली अपनानी होगी। विवि में हुई कार्यशाला में शामिल हुए उद्योग, शोध संस्थानों, वित्तीय संगठनों, ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने चमड़ा उद्योग में कार्बन उत्सर्जन कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और स्वच्छ तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया।
विवि के इंक्यूबेशन हब के डीन प्रो. जितेंद्र भास्कर, लेदर टेक्नोलाजी एवं रासायनिक अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष के प्रो. जीएल देवनानी ने पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों को ऊर्जा-दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने में शैक्षणिक संस्थानों की ओर से किए जाने वाले सहयोग के बारे में बताया।चर्चा सत्र में ग्रीनट्री ग्लोबल के डा. सीएस आजाद, प्लेनेट वाइज के अमित अनेजा, लेदर उद्यमी किंग इंटरनेशनल के ताज आलम, सीएलआरआई के अभिनंदन कुमार, सिडबी के सहायक महाप्रबंधक श्रीनिवास सीतापल्ली, स्वाति बाजपेयी और हर्ष श्रीवास्तव ने भी जानकारी दी।
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