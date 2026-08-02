घर में सेंध लगाकर लाखों के आभूषण-नगदी चोरी
कानपुर देहात के रसूलपुर गोगूमऊ गांव में एक घर में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर लाखों की कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चुरा ली। चोरी के समय गृहस्वामिनी बबली अपने बेटे के साथ सो रही थी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है।
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गोगूमऊ गांव में शनिवार रात चोरों ने घर के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसने के बाद लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान चोरी कर लिया। रविवार सुबह हुई जानकारी से घर में कोहराम मच गया। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रसूलपुर गोगूमऊ गांव की रहने वाली बबली के पति सुनील की तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह अपने पांच साल के पुत्र शिव के साथ गांव में रह रही हैं।
शनिवार शाम को खाना खाने के बाद वह अपने बेटे के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर सोने गई थीं। रात में चोरों ने उसके घर की पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसने के बाद कमरे में रखे बक्सों के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर लिया। इसके बाद चोर आराम से वहां से निकल गए। रविवार सुबह चोरी की खबर मिलते ही उसके घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। चौकी इंचार्ज पामा मोहनवीर ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। गृहस्वामिनी की तहरीर मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।
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