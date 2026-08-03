कानपुर की 12,854 किशोरियों को लगा एचपीवी टीका
कानपुर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महंगी एचपीवी वैक्सीन अब बेटियों को निःशुल्क दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 12,854 किशोरियों का टीकाकरण किया है। डॉ. एसपी यादव ने कहा कि 14-15 वर्ष की किशोरियों को समय पर टीका लगवाना चाहिए ताकि कोई भी पात्र किशोरी इससे वंचित न रहे।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महंगी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन अब कानपुर की बेटियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अभियान के तहत जनपद में अब तक 12,854 किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसपी यादव ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि 14 से 15 वर्ष की किशोरियां निर्धारित टीकाकरण सत्रों में पहुंचकर यह टीका अवश्य लगवाएं। विभाग का लक्ष्य है कि जनपद की कोई भी पात्र किशोरी इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे।
सरकार इसे पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षित और प्रभावी माध्यम है। इसी उद्देश्य से विभाग किशोरियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी जागरूक कर रहा है। अपील की जा रही है कि किसी भी भ्रांति या संकोच में आए बिना पात्र किशोरियां समय पर टीकाकरण कराएं और अभिभावक भी अपनी बेटियों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं।
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