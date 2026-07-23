बॉक्सिंग में अंजली, पावनी, काव्या का हुआ चयन
कानपुर की टीम राज्य स्तरीय अंडर-17 बालिका बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार है, जो एक से चार अगस्त तक वाराणसी में होगी। जिला स्तरीय ट्रायल ग्रीनपार्क स्टेडियम में हुआ। चयन समिति ने चार खिलाड़ियों का चयन किया है, जिनमें अंजली, पावनी, काव्या और शिवांश शामिल हैं।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता राज्य स्तरीय अंडर-17 बालिका बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एक से चार अगस्त के बीच वाराणसी में आयोजित की जाएगी। इसमें कानपुर टीम भी हिस्सा लेगी। इसके लिए जिला स्तरीय बालिका बॉक्सिंग टीम का ट्रायल गुरुवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में हुआ। श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए अपना स्थान पक्का किया। अब मंडल स्तरीय ट्रायल 24 जुलाई को ग्रीन पार्क स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से होगा। इसके आधार पर राज्य स्तरीय अंडर-17 बॉक्सिंग टीम का चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय ट्रायल चयन समिति के मुकेश झा, संजीव दीक्षित, श्याम मिश्रा, नरेंद्र प्रताप की देखरेख में लिया गया।
कानपुर एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव संजीव दीक्षित ने बताया कि चयन ट्रायल के आधार पर चार खिलाड़ियों को विभिन्न भार वर्गों में मंडल स्तरीय टीम के लिए चुना गया। टीम के साथ अल्पना शर्मा को टीम मैनेजर एवं प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। अंजली को 44-46 किग्रा, पावनी नागवंशी को 46-48 किग्रा, काव्या चौधरी को 60-63 किग्रा, शिवांश द्विवेदी को 66-70 किग्रा में चयनित किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार