शुक्लागंज में नए गंगा पुल के निर्माणाधीन पिलर डूबे
कानपुर में शुक्लागंज से जोड़ने वाले फोर लेन पुल का निर्माण कार्य जलस्तर बढ़ने से रोक दिया गया। सेतु निगम ने काम बंद कर दिया है और उपकरण हटा लिए हैं। पुल का काम तीन महीने के लिए रुका रहेगा। 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर को शुक्लागंज से जोड़ने वाले फोर लेन पुल के निर्माणाधीन पिलर गंगा में जलस्तर बढ़ने से डूब गए हैं। सेतु निगम की कार्यदायी संस्था ने काम पहले ही बंद करा दिया था और जलस्तर बढ़ने से दोनों छोरों पर निर्माण संबंधी उपकरणों और सामग्री को हटा लिया है। कम से कम तीन महीने के लिए काम बंद किया गया है और निर्माण में लगे मजदूरों और टीम को वापस कर दिया गया है। फूलबाग में ओईएफ के पीछे से शुक्लागंज तक 1.2 किमी लंबा फोर लेन पुल गावर एवं केकेआर ज्वाइंट वेंचर बना रही है। इस पुल को 26 पिलरों पर खड़ा किया जाएगा।
इसके लिए बनाए गए सभी वेल की 31 मीटर गंगा के भीतर गहराई में बुनियाद डाली गई है और इसकी सतह से ऊंचाई 13 मीटर होगी। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि गंगा में जलस्तर बढ़ने की शुरुआत होते ही काम बंद करा दिया गया था। जलस्तर कम होने पर दोबारा काम शुरू कराया जाएगा। 2028 में पुल को पूरा होना है।
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