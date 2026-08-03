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बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कानपुर हो शामिल, पीएम को पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के उद्यमियों ने दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में शहर को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। चेयरमैन विजय कपूर ने पीएम और रेल मंत्री को पत्र लिखकर कानपुर की मांग की। शहर को परियोजना से बाहर रखना नागरिकों और व्यापारियों के लिए अन्याय है।

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कानपुर हो शामिल, पीएम को पत्र

कानपुर, प्रमुख संवाददाता दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कानपुर को शामिल न करने पर उद्यमियों ने नाराजगी जताई है। पीएम, रेल मंत्री को पत्र भेजकर कानपुर को भी परियोजना में शामिल करने की मांग कोपे स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने की। उन्होंने कहा कि नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही व वाराणसी को शामिल किया गया। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर को इस परियोजना से बाहर रखना उद्यमियों, व्यापारियों एवं नागरिकों के साथ नाइंसाफी है।

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