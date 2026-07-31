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मुठभेड़ में गोली से घायल एक लुटेरे सहित दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात में मूसानगर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को चालक से लूटपाट करने वाले एक शातिर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस दौरान वह गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ लिया और लूटे गए मोबाइल, दो तमंचा, और आटो की रजिस्ट्रेशन की कागजात बरामद किए।

मुठभेड़ में गोली से घायल एक लुटेरे सहित दो गिरफ्तार

कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र के सनाया सालवाहन के पास 25 जुलाई को चालक को बंधक बनाकर उसका आटो, मोबाइल व रुपये छीनने के मामले में फरार चल रहे एक शातिर को गुरुवार रात पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया गया। शातिर गोली लगने से घायल है। इसके साथ ही उसके एक साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया एक मोबाइल, दो तमंचा, एक कारतूस, 4 खोखा कारतूस व ऑटो की आरसी बरामद की है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजने के साथ पुलिस ने छानबीन शुरू की है। सुक्खा नेवादा थाना चौबेपुर कानपुर नगर का रहने वाला विशाल पुत्र विजय बहादुर रनियां कस्बे में रह रहा है।

वह रनियां से विजयनगर के बीच आटो चलाता था। 25 जुलाई शाम को विजयनगर में मिले तीन युवक ने उसको मूसानगर होकर अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरीदपुर तक चलने के लिए तीन हजार रुपये में बुक किया था। तीनों ऑटो से जा रहे थे। मूसानगर थाना क्षेत्र के सनांया सालवाहन पहुंचे बदमाशों ने सुनसान देखकर चालक के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल, आटो व नगदी छीन ली। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू की। गुरुवार देर रात मूसानगर-गजनेर रोड पर अतिबलपुर मोड़ पर बदमाशों की मौजूदगी की सूचना पर एसओ मूसानगर अमिता वर्मा ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा। इस पर बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे । जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से पुखरायां में निवास कर रहा सरौटा मूसानगर निवासी हिमांशु यादव गोली लगने से घायल हो गया। उसको पकड़ने के साथ ही मौके से भाग रहे उसके साथी शुभम निवासी चकचालपुर भोगनीपुर को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने दो तमंचा, एक कारतूस, चार खोखा कारतूस व लूटा गया मोबाइल, ऑटो की आरसी बरामद की है। सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही ने बताया कि मुठभेड़ में पकडे गए शातिरों ने चालक को पीटकर ऑटो व मोबाइल लूटने की स्वीकारोक्ति कि है। घायल को उपचार के लिए भेजने के साथ छानबीन की जा रही है।

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