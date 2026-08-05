इंटर ब्लॉक बीईओ स्कूलों का करेंगे निरीक्षण
कानपुर में, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ब्लॉक के बाहर के पांच विद्यालयों का निरीक्षण करें। निरीक्षण में 20 से अधिक बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। कुछ प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया गया और अन्य पर कार्रवाई की गई है।
कानपुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम पांच ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करें जो उनके ब्लॉक में न हों। यहां एमडीएम से लेकर सभी तरह की स्कूल सम्बंधी सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इसमें 20 से अधिक बिंदु शामिल हैं। बीएसए ने बताया कि बीईओ के स्तर से स्कूल के सम्बंध में मिली रिपोर्ट के आधार पर चौबेपुर ब्लॉक की एक प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है। यहां विभिन्न प्रकार की धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। दो प्रधानाध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि, एक की अस्थायी वेतन वृद्धि रोकने के अलावा एक को चेतावनी दी गई है।
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