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10 वर्षो में महज 10 फीसदी मानदेय बढ़ोत्तरी पर अंसतोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात में मध्याह्न भोजन समन्वयक कंप्यूटर आपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मानदेय केवल 10 प्रतिशत बढ़ा है। 2016 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों में रोष है। आर्थिक तंगी के चलते परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और राज्य सरकार की उपेक्षा पर अधिकारियों में आक्रोश है।

10 वर्षो में महज 10 फीसदी मानदेय बढ़ोत्तरी पर अंसतोष

कानपुर देहात। उ.प्र. मध्याह्न भोजन समन्वयक कंप्यूटर आपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने योजना में लगे आपरेटरों के मानदेय दस वर्षों में मात्र दस प्रतिशत बढ़ाये जाने पर रोष जताया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि एमडीएम योजना के तहत मंडलीय जनपदीय समन्वयक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय वर्ष 2016 के बाद नहीं बढ़ाया गया। 28 जुलाई को दस वर्ष पूर्ण होने पर मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि को अत्यंत प्रसन्नता तथा गर्व के साथ निदेशक मध्यान्ह भोजन कार्यालय द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी मध्याह्न भोजन कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त है। आर्थिक समस्या के कारण आपरेटर परिवार का भरण-पोषण व अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में असमर्थ है।

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राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मध्याह्न भोजन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि वर्ष 2016 से नहीं की गयी। निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी न्यूनतम रुपये 18000 मानदेय व अन्य सुविधायें दी जा रही है।

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