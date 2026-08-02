नहीं थम रहा बुखार, पांव पसार रही त्वचा की बीमारी
कानपुर देहात में उमस भरी गर्मी के कारण बुखार और त्वचा रोग के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। जिले के 29 स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित आरोग्य मेलों में 1794 मरीज आए। स्वास्थ्य मेले में 248 त्वचा रोगी, 166 बुखार, और 82 जुकाम के मरीजों का इलाज किया गया, जबकि कई साप्ताहिक औपचारिकताओं के चलते लाभ नहीं मिल रहा है।
कानपुर देहात, संवाददाता। जनपद में उमस भरी गर्मी के चलते जहां बुखार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं त्वचा रोग के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। गांवों से लेकर कस्बों तक बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों की चपेट में हैं। रविवार को जिले के 29 स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित आरोग्य मेलों क में 1794 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इस मौके पर 27 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए, जबकि 42 मरीजों के नेत्र परीक्षण का भी दावा किया गया। शासन के निर्देश पर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर रविवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन औपचारिकता पूरी किए जाने से मरीजों को शासन की मंशा के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है।
रविवार को आयोजित जन आरोग्य मेलों में बुखार के 166, जुकाम खांसी के 82 व पेट दर्द आदि के 160 मरीज इलाज कराने पहुंचे। जबकि त्वचा रोग से पीड़ित 248 मरीजों कस मेले में इलाज कराने का दावा किया गया। दोपहर में ही अधिकांश अस्पतालों में सन्नाटा पसर गया, जबकि दो बजते ही स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी हो गई। सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने मैथा पीएचसी पहुंचकर मेले की हकीकत परखी। आरोग्य मेले के नोडल अफसर व डिप्टी सीएमओ डॉ. आशीष बाजपेई ने मेले में 1794 मरीजों के उपचार कराए जाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि मेले में ब्लड प्रेशर के 61, रक्ताल्पता के 61, डायबिटीज के 79 मरीजों के साथ 38 गर्भधात्री महिलाओं की जांच कराई गई। जबकि एक नया क्षय रोगी भी चिह्नित किया गया। उन्होंने मेले में 27 गोल्डन कार्ड बनाने के साथ 42 लोगों की आंख की जांच कराए जाने का भी दावा किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें