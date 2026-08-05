छात्रा से छेड़छाड़ में युवक को पांच वर्ष कैद
कानपुर के रेलबाजार में एक 5वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपी पड़ोसी को विशेष न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 4 अगस्त 2019 को हुई थी, जिसमें आरोपी ने बच्ची को खींचने का प्रयास किया। न्यायाधीश ने गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
कानपुर। रेलबाजार में 5वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने आरोपी पड़ोसी को दोषी पाते हुए पांच साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। रेलबाजार में नौ साल की बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बतौर आरोप चार अगस्त, 2019 की शाम करीब 5:30 बजे बच्ची अपने दादा को दुकान छोड़ने के लिए गई थी। वहां से लौटने के दौरान इलाके में रहने वाले विनीत ने बच्ची को घर में खींचने का प्रयास किया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। घर आकर बच्ची ने रोते हुए आपबीती सुनायी।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी विनीत को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें