बिना लाइसेंस कोल्ड स्टोर संचालन पर डेढ़ लाख अर्थदंड

कानपुर देहात, संवाददाता। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री व निर्माण करने के साथ ही बिना लाइसेंस कोल्ड स्टोर संचालन के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दाखिल किए गए पांच मुकदमों में सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने छह लोगों पर दो लाख 80 हजार रुपये जुर्माना किया। इनके सहित कुल 38 मुकदमों का निस्तारण कर 5 लाख 56 हजार 500 रुपये जुर्माना किया गया। इन सभी को एक माह में जुर्माना अदा नहीं करने पर सभी के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान में संकलित नमूनों के परीक्षण में 5 नमूने अधोमानक पाए गए थे।

इनके निर्माता व विक्रेताओं के साथ ही बिना खाद्य लाइसेंस के मे. प्रसाद एग्रो इंड्रस्ट्रीज रूरा की ओर से कोल्ड स्टोर संचालन करने में 6 कारोबारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में मुकदमें दाखिल किए गए थे। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने जहांं प्रसाद एग्रो इंड्रस्ट्रीज पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना किया। वहीं मुरीदपुर की न्यू बदनाम गुझिया के संचालक के यहां से संकलित खेाया पनीर व छेना में मिलावट की पुष्टि पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया। जबकि रनियां की मे कानपुर एडविल कंपनी से संकलित सरसों के तेल के नमूने में मिलावट पर 35 हजार, रायपुर गोइनी की मे. मिल्टो फूड्स प्रोडक्टस का बेसन अधोमानक मिलने पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया। जबकि सिकंदरा की मे. नीरज एंड कंपनी के हल्दी पाउडर में मिलावट में पंद्रह सौ रुपये, व निर्माता कंपनी मे. शुभम गोल्डी मसाले पर बीस हजार रुपये जुर्माना किया। सहायक आयुक्त खाद्य राम अवतार सिंह ने बताया कि इन पांचो मामलों में दो लाख 80 हजार रुपये जुर्माना हुआ है। सभी को एक माह में जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होने बताया कि इनके सहित कुल 38 मामलों का निस्तारण कर कारोबारियों पर 5 लाख 56 हजार 500 रुपये जुर्माना किया गया। सभी को समय से जुर्माना अदा न होने पर सभी के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।