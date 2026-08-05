आठ को प्रयागराज जाएंगे कांग्रेसी
प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में नगर कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहभागिता होगी। तिलक हॉल में अध्यक्ष पवन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि हर विधानसभा और वार्ड से कांग्रेसी युवा एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता आठ अगस्त को प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अहम भागीदारी निभाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष पवन गुप्ता की अध्यक्षता में तिलक हॉल में बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि नगर की प्रत्येक विधानसभा व वार्ड से कांग्रेसी युवाओं एवं छात्रों के साथ बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां हरप्रकाश अग्निहोत्री, प्रतिभा पाल, हरीश बाजपेई, बृजेश शर्मा, नरेश पाठक, निजामुद्दीन खान, इखलाख डेविड, पदम मिश्रा आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें