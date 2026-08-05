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आठ को प्रयागराज जाएंगे कांग्रेसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में नगर कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहभागिता होगी। तिलक हॉल में अध्यक्ष पवन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि हर विधानसभा और वार्ड से कांग्रेसी युवा एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे।

आठ को प्रयागराज जाएंगे कांग्रेसी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता आठ अगस्त को प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अहम भागीदारी निभाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष पवन गुप्ता की अध्यक्षता में तिलक हॉल में बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि नगर की प्रत्येक विधानसभा व वार्ड से कांग्रेसी युवाओं एवं छात्रों के साथ बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां हरप्रकाश अग्निहोत्री, प्रतिभा पाल, हरीश बाजपेई, बृजेश शर्मा, नरेश पाठक, निजामुद्दीन खान, इखलाख डेविड, पदम मिश्रा आदि रहे।

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