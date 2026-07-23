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लोकतंत्र बचाने को कांग्रेसियों ने राज्यपाल से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने अधिवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाधिकारी आवास पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट करके उनकी स्वतंत्रता का हनन करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान कई प्रमुख कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।

लोकतंत्र बचाने को कांग्रेसियों ने राज्यपाल से लगाई गुहार

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला अधिवक्ताओं और वरिष्ठ कॉंग्रेस नेताओं के साथ जिलाधिकारी आवास पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस की शिकायत की गई, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट के नाम पर उनकी संवैधानिक और मौलिक स्वतंत्रता का हनन करने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन देने वालों में मदन मोहन शुक्ला, इखलाक अहमद डेविड, एडवोकेट सतीश दीक्षित, रामचंद्र गुप्ता, एजाज रशीद, शुभांकित कटियार, श्याम सोनकर शामिल रहे।

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