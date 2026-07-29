पीपीएन कॉलेज ः परिसर के हर पेड़ पौधे की क्यूआर कोडिंग की
कानपुर के पीपीएन कॉलेज में विभिन्न पेड़-पौधों की क्यूआर कोडिंग का कार्य पूरा हो गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने इस पहल का शुभारम्भ किया। क्यूआर कोड स्कैन करने से पौधों की वैज्ञानिक और उपयोगी जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। फ्लोरा समिति की संयोजक डॉ. अलका रानी ने जानकारी दी।
कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण पोर्टल के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीपीएन (पीजी) कॉलेज परिसर स्थित विभिन्न पेड़- पौधों की क्यूआर कोडिंग का कार्य बुधवार को पूरा कर लिया गया। महाविद्यालय की फ्लोरा समिति की तैयार इस पहल का शुभारम्भ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि केवल एक क्लिक में पौधों की वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। फ्लोरा समिति की संयोजक डॉ. अलका रानी ने बताया कि प्रत्येक पौधे पर लगाए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर संबंधित पौधे का वैज्ञानिक नाम से लेकर उसके महत्व का पता चल जाएगा।
समिति के सदस्य डॉ. अनूप कुमार सिंह, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. सुमन सिंह, डॉ. एके सिंह, डॉ. चंचल शर्मा एवं डॉ. कीर्ति चौहान रहीं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें