अब फैक्ट्रीकर्मी का शव बना पहेली, नदी में फेंका..नहर में मिला

कानपुर में एक आढ़ती कारोबारी मनीष कुमार पांडेय की हत्या का मामला सामने आया है। उनके शव को नहर में पाया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मनीष की मौत पहले ही हो चुकी थी। परिवार इसका विरोध कर रहा है और उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में जांच जारी है।

कानपुर, संवाददाता। सचेंडी से लापता कानपुर के आढ़ती कारोबारी के शव का लावारिस में अंतिम संस्कार किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। सचेंडी में ही बिनौर के पास नहर में मिले एक शव की पहचान फतेहपुर के गोहरारी निवासी अभिषेक कुमार पांडेय ने भाई मनीष कुमार पांडेय के रूप में किए जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि भाई बिधनू की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां उनकी हत्या करके शव फेंक दिया गया। वहीं बिधनू पुलिस का दावा है कि सचेंडी की नहर में मिला शव मनीष का हो ही नहीं सकता। मनीष की 26 जुलाई को ही मौत हो गई थी, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक ने कानपुर देहात की नदी में शव का जल प्रवाह कर दिया था। अब सचेंडी पुलिस का कहना है कि दावे की जांच होगी। मिला शव अगर मनीष का निकला तो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस मामले एकसाथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

शव की पहचान का दावा इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब सचेंडी में बिनौर के पास नहर में रविवार को एक शव मिला। शव को सचेंडी पुलिस ने मॉर्च्युरी में रखवा दिया। शिनाख्त नहीं हुई थी इसलिए अज्ञात में भेजा गया था। सोमवार को पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे फतेहपुर के गोहरारी गांव निवासी अभिषेक कुमार पांडेय ने दावा किया कि शव उनके भाई मनीष का है। वह अपनी शादीशुदा बहन नीलम के साथ आए थे। उनका कहना था कि कई वर्ष पहले भाई का पैर भोजन पकाते वक्त जल गया था। वह निशान इस शव पर भी है। उनका कहना था कि उनके भाई बिधनू की जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहीं उनकी हत्या हुई और मामले को छिपाने के लिए शव फेंक दिया गया।

बिधनू पुलिस का यह है दावा इसके उलट थाना बिधनू प्रभारी टीबी सिंह का कहना है कि मनीष की मौत 26 जुलाई को फैक्ट्री में ही हो गई थी। इसके बाद फैक्ट्री मालिक ने पुलिस से अनुमति लेकर कानपुर देहात के मूसानगर में शव का जल प्रवाह किया गया। बिधनू पुलिस ने यह भी दावा कि जिस नदी में मनीष के शव का जल प्रवाह किया गया था, वह बिनौर के इस नहर से कनेक्ट ही नहीं है, इसलिए शव वहां से बहकर यहां आने का सवाल ही नहीं उठता। बिधनू पुलिस ने साफ तौर पर खारिज कर दिया कि बिनौर में मिला शव मनीष कुमार पांडेय का हो सकता है।

मनीष का पारिवारिक पृष्ठभूमि फतेहपुर निवासी 45 वर्षीय मनीष बिधनू में उरियारी गांव में ट्रक बॉडी बनाने वाले कारखाने में काम करते थे। पत्नी के देहात के बाद कई वर्षों से फैक्ट्री के भीतर ही क्वार्टर में रहते थे। पत्नी की मौत के बाद से ही वह गांव नहीं गए। चार-पांच वर्षों से यहीं रह रहे थे। भाई अभिषेक का कहना है कि पांच साल पहले उनकी भाभी कोमल की मौत हुई थी।

भाई के दावों से उलझी सचेंडी पुलिस मनीष के भाई अभिषेक के दावों से थाना सचेंडी की पुलिस उलझ गई है। शिनाख्त के दावे के बाद मामला फंसने से पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका। सचेंडी पुलिस का कहना है परिजनों के दावे की जांच की जा रही है। अगर उनके दावे में दम है तो इसकी भी जांच करनी होगी कि जब कानपूर देहात की नदी में शव फेंका गया तो यहां की नहर में कैसे आया। पुलिस का कहना है कि शव आठ से दस दिन पुराना लगता है।

अनसुलझे सवाल फैक्ट्री में मनीष की मौत हुई तो पोस्टमॉर्टम क्यों नहीं हुआ

कानपुर। मामले ने एकसाथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मनीष की मौत 26 जुलाई को फैक्ट्री में हुई थी तो पुलिस ने बिना पोस्टमॉर्टम जल प्रवाह की अनुमति फैक्ट्री मालिक को क्यों दे दी? शव का पोस्टमॉर्टम खुद क्यों नहीं कराया। यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि मौत की वजह क्या थी? दूसरा सवाल यह है कि मनीष की मौत की सूचना परिजनों को बिधनू पुलिस ने क्यों नहीं दी? यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि मनीष कहां के रहने वाले थे? सिर्फ फैक्ट्री मालिक के कहने भर से भरोसा कैसे कर लिया? तीसरा सवाल यह है कि मनीष के शव का नदी में जल प्रवाह क्यों किया गया? अब सवाल यह भी है कि कानपूर देहात में जिस शव का जल प्रवाह किया गया वह सचेंडी की नहर तक कैसे आया? क्या वाकई मूसानगर में ही जल प्रवाह किया गया था? अगर हां तो सचेंडी की नहर में मिला शव किसका है? अगर शव मनीष का ही है तो मनीष के परिजनों के इस दावे में कितना दम है कि मनीष की हत्या की गई या सामान्य मौत हुई? इसकी जांच में पुलिस अभी भी लापरवाही क्यों बरत रही है? सवाल यह भी है क्या मनीष के शव का भी पोस्टमॉर्टम अज्ञात में किए जाने का इरादा पुलिस का था?