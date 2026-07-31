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बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में बीएसएनएल मुख्यालय पर कर्मचारियों ने अधिकारी एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन के बैनर तले धरना दिया। कर्मचारियों ने 2017 से बकाया पे रिवीजन की मांग की, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। इस प्रदर्शन में कई कर्मचारी और नेता शामिल हुए।

बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन

कानपुर। माल रोड स्थित बीएसएनएल मुख्यालय में शुक्रवार को अधिकारी एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन के बैनर तले धरना दिया गया। मध्यावकाश में विरोध कर रहे कर्मचारियों ने बीएसएनएल कर्मचारियों को 2017 से बकाया पे रिवीजन देने की मांग की। बताया गया कि पे रिवीजन न मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गए हैं। वीरेंद्र द्विवेदी, चंदन कुमार रविन्द्र मिश्रा, सुशील श्रीवास्तव, कामख्या मिश्रा, अनुराग सिंह अनिल गुप्ता आदि रहे।

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