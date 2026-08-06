मौत का कारण स्पष्ट नहीं, विसरा सुरक्षित
कानपुर के सचेंडी के बिनौर नहर में मिले शव का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। विसरा सुरक्षित किया गया है और डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। मनीष कुमार के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था।
कानपुर, संवाददाता। सचेंडी के बिनौर नहर में रविवार को मिले शव का बुधवार को पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया। साथ ही डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया। फतेहपुर के गोहरारी निवासी अभिषेक कुमार पांडेय और उनकी बहन नीलम ने शव की पहचान अपने भाई मनीष कुमार के रूप में किए जाने का दावा किया है। मनीष के परिजनों ने एक अगस्त को बिधनू पुलिस को उनकी हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया था। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि युवक की मौत कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है।
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