254 मंडलों में 118 तिरंगा यात्राएं पूरी, जिलेवार होड़
कानपुर के भाजपा बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष राम किशोर साहू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 254 मंडलों में से 118 में तिरंगा यात्राएं सफल हुई हैं। सभी मंडलों में बुधवार को तिरंगा यात्राओं का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कानपुर। भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष राम किशोर साहू ने मंगलवार को क्षेत्रीय दफ्तर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे मंडल तिरंगा यात्रा एवं हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। तिरंगा यात्रा अभियान से जुड़ी क्षेत्रीय टोली के पदाधिकारियों ने अभियान की प्रगति की जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष को दी। क्षेत्रीय टोली ने बताया कि क्षेत्र के सभी 254 मंडलों में 118 मंडलों में तिरंगा यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। शेष मंडलों में तिरंगा यात्राओं की तैयारियों और आयोजन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। राम किशोर साहू ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शेष मंडलों में बुधवार को प्रभावी तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाए।
कार्यकर्ता समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर लोगों को अभियान से जोड़ें। क्षेत्रीय कार्यालय में फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ जनभागीदारी के साथ हर बूथ, हर घर और हर वर्ग तक तिरंगा अभियान का संदेश पहुंचाएं। बैठक और घ्वजारोहण के समय पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल, आनंद सिंह, सुषमा चौहान, पवन प्रताप सिंह, सुनील तिवारी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह रहे।
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