नशा सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं परिवार व समाज को भी तबाह करता
कानपुर में आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता व्याख्यान में एसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति, बल्कि परिवार और समाज के विकास को भी प्रभावित करता है। छात्रों को अनुशासन एवं सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। डॉ. त्रिवेदी ने नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई।
कानपुर। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करता है। इसलिए छात्रों को अपने जीवन में अनुशासन, आत्मसंयम एवं सकारात्मक सोच को अपनाते हुए नशे से दूर रहना चाहिए। साथ ही, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। यह बात मुख्य अतिथि एसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने कही। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में मंगलवार को नशा मुक्ति जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ एसीपी सुमित सुधाकर रामटेके, फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. अंकित त्रिवेदी ने किया। डॉ. त्रिवेदी ने नशा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाते हुए युवाओं से स्वयं जागरूक रहने का आह्वान किया।
प्रो. अंशु यादव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। डॉ. प्रवीण कटियार व डॉ. मयूरी सिंह ने भी जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्रों के अलावा एनसीसी व एनएसएस के कैडेट्स भी मौजूद रहे।
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