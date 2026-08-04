मंडलीय ट्रायल 18 व 19 अगस्त को
कानपुर में उप्र खेल निदेशालय ने 2026-27 की सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं के लिए नए चयन/ट्रायल की तिथियां घोषित की हैं। जिला स्तरीय ट्रायल 13 अगस्त को और मंडल स्तरीय ट्रायल 18-19 अगस्त को ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित होंगे। प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेल शामिल हैं और केवल पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी भाग ले सकेंगे।
कानपुर। उप्र खेल निदेशालय ने वर्ष 2026-27 की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं के लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तरीय चयन/ट्रायल्स की नई तिथि घोषित कर दी है। इसमें कानपुर में जिला स्तरीय ट्रायल 13 अगस्त और मंडल स्तरीय ट्रायल 18 व 19 अगस्त को ग्रीनपार्क स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। पहले यह ट्रायल क्रमशः 6 अगस्त और 12 व 13 अगस्त को प्रस्तावित थे। प्रदेश स्तरीय ट्रायल 24 व 25 अगस्त को संबंधित खेलों के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी ही भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में टेनिस, वॉलीबाल, तैराकी, बास्केटबाल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन व बेस्ट फिजिक, एथलेटिक्स, फुटबाल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पॉवरलिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो और योगासन शामिल हैं।
ट्रायल में केवल पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी ही भाग लेंगे। इच्छुक सरकारी कर्मचारी अपने विभाग से अनुमति-पत्र प्राप्त कर ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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