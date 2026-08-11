Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व सैनिक संभालेंगे घर-घर तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

कन्नौज में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत प्रशासन ने पूर्व सैनिकों को जिम्मेदारी दी है। उन्हें घरों और प्रतिष्ठानों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि तिरंगा एकता और गौरव का प्रतीक है। रैली के जरिए लोगों को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्व सैनिक संभालेंगे घर-घर तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी
पूर्व सैनिक संभालेंगे घर-घर तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी

कन्नौज। इस बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को केवल सरकारी आयोजन तक सीमित रखने के बजाय जनभागीदारी का अभियान बनाने की तैयारी है। प्रशासन ने पूर्व सैनिकों को अभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में घरों और प्रतिष्ठानों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के अधिक से अधिक घरों, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराया जाए।

ये भी पढ़ें:जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित

उन्होंने पूर्व सैनिकों से कहा कि वे अपने अनुभव और सामाजिक संपर्क का उपयोग कर अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्येक पूर्व सैनिक को पांच से दस तिरंगा ध्वज उपलब्ध कराए। इन ध्वजों को वे अपने क्षेत्र में लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों पर फहराने के लिए वितरित करेंगे। प्रशासन की इस पहल से अभियान में केवल अधिकारियों और कर्मचारियों के बजाय आम लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है।बैठक के बाद जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने पूर्व सैनिकों के साथ तिरंगा रैली निकाली।कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई रैली गोल कुआं चौराहे पर समाप्त हुई। रास्ते में लोगों को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व सैनिकों ने दुकानदारों और व्यापारियों को भी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए ध्वज वितरित किए। रैली के दौरान लोगों में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति का उत्साह नजर आया। प्रशासन का जोर इस बार अभियान को रैली तक सीमित रखने के बजाय ध्वज वितरण और सीधे जनसंपर्क के जरिए हर घर तक पहुंचाने पर है।

ये भी पढ़ें:4.47 लाख घरों पर लहराएगा तिरंगा
ये भी पढ़ें:राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ निकली भव्य तिरंगा रैली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Ex-servicemen Kannauj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।