पूर्व सैनिक संभालेंगे घर-घर तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी

कन्नौज। इस बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को केवल सरकारी आयोजन तक सीमित रखने के बजाय जनभागीदारी का अभियान बनाने की तैयारी है। प्रशासन ने पूर्व सैनिकों को अभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में घरों और प्रतिष्ठानों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के अधिक से अधिक घरों, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराया जाए।

उन्होंने पूर्व सैनिकों से कहा कि वे अपने अनुभव और सामाजिक संपर्क का उपयोग कर अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्येक पूर्व सैनिक को पांच से दस तिरंगा ध्वज उपलब्ध कराए। इन ध्वजों को वे अपने क्षेत्र में लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों पर फहराने के लिए वितरित करेंगे। प्रशासन की इस पहल से अभियान में केवल अधिकारियों और कर्मचारियों के बजाय आम लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है।बैठक के बाद जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने पूर्व सैनिकों के साथ तिरंगा रैली निकाली।कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई रैली गोल कुआं चौराहे पर समाप्त हुई। रास्ते में लोगों को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व सैनिकों ने दुकानदारों और व्यापारियों को भी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए ध्वज वितरित किए। रैली के दौरान लोगों में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति का उत्साह नजर आया। प्रशासन का जोर इस बार अभियान को रैली तक सीमित रखने के बजाय ध्वज वितरण और सीधे जनसंपर्क के जरिए हर घर तक पहुंचाने पर है।