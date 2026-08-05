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गंगा कटान प्रभावित परिवारों के सर्वे के आदेश, पुनर्वास और राहत तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आवश्यक सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत शिविरों में सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात की है।

गंगा कटान प्रभावित परिवारों के सर्वे के आदेश, पुनर्वास और राहत तैयारियां तेज
गंगा कटान प्रभावित परिवारों के सर्वे के आदेश, पुनर्वास और राहत तैयारियां तेज

कन्नौज। गंगा का जलस्तर बढ़ने और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कासिमपुर और मेहंदी घाट का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गंगा कटान से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी विशेष जोर दिया गया। कासिमपुर में गंगा किनारे झोपड़ियों में रह रहे लगभग 30 से 40 परिवारों से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें निःशुल्क राशन, सोलर प्लेटों से बिजली और बच्चों को नियमित शिक्षा की सुविधा मिल रही है।

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वहीं ग्रामीणों ने लगातार हो रही गंगा कटान के कारण बार-बार स्थान बदलकर रहने की मजबूरी भी बताई। इस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को सभी प्रभावित परिवारों का तत्काल सर्वे कराने तथा तहसीलदार को भूमि की श्रेणी की जांच कर पात्र परिवारों को नियमानुसार आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति बनने पर प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। राहत शिविरों में खाद्यान्न, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, विद्युत और पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित रहे। मेहंदी घाट पर निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग पार कर गंगा में प्रवेश न करने देने, पर्याप्त पुलिस बल और गोताखोरों की तैनाती तथा बाढ़ राहत शिविरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए।

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