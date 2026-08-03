कृषि निर्यात से जोड़ने को छह अगस्त को लगेगी कार्यशाला

कन्नौज। जिले के किसानों को कृषि उत्पादों के निर्यात से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार की जानकारी देने के उद्देश्य से छह अगस्त को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में किसानों, एफपीओ और निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं और अवसरों की जानकारी दी जाएगी। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि एपीडा के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कार्यक्रम के आयोजन के लिए पत्र प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में कृषि निर्यात की संभावनाओं, एपीडा पंजीकरण, आयात-निर्यात कोड (आईईसी), आरसीएमसी, गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, ट्रेसबिलिटी, बाजार संपर्क तथा कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे।