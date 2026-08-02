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खाद बिक्री पर रहेगी पैनी नजर, निगरानी समितियां हुईं सक्रिय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में किसानों को खरीफ सीजन में खाद की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को सख्त किया है। डीएम के निर्देश पर निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य वसूलता है, तो वे शिकायत दर्ज कराएं।

खाद बिक्री पर रहेगी पैनी नजर, निगरानी समितियां हुईं सक्रिय

कन्नौज : खरीफ सीजन में किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था और सख्त कर दी है। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर गठित निगरानी समितियों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय कर दिया गया है। समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में खाद विक्रेताओं की गतिविधियों पर नजर रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को निर्धारित दर पर ही खाद उपलब्ध हो। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी खाद विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने, कालाबाजारी करने अथवा बिक्री में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को नियमित रूप से खाद बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करने और शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं。

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प्रशासन की अपील

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई खाद विक्रेता अधिक मूल्य वसूलता है या खाद उपलब्ध कराने में अनियमितता करता है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को दें और लिखित शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत मिलने पर बिना देरी जांच कर दोषी विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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निगरानी समिति की संरचना

जिला स्तरीय समिति में डीएम, जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता और उप कृषि निदेशक शामिल हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम व उप संभागीय प्रसार अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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सामान्य प्रश्न

किसान शिकायत कैसे कर सकते हैं?
किसान अधिक मूल्य वसूलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दें और लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
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