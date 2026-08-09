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मौसम बदलते ही बढ़ा फॉल आर्मी वार्म का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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- पिछले वर्षों में भी जिले में दिख चुका है प्रकोप, मक्का समेत 80 फसलों की नियमित निगरानी की सलाहगुगरापुर,कन्नौज। जिले में मौसम में आए बदलाव के साथ फॉल

मौसम बदलते ही बढ़ा फॉल आर्मी वार्म का खतरा

गुगरापुर,कन्नौज। जिले में मौसम में आए बदलाव के साथ फॉल आर्मी वर्म (एफएडब्ल्यू) की सक्रियता बढ़ने की आशंका जताई गई है। पिछले वर्षों में इस कीट का प्रकोप झेल चुके कन्नौज में कृषि विभाग ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने कहा है कि समय पर पहचान और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर फसलों को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि वर्तमान जलवायु परिस्थितियां इस कीट के अनुकूल हैं। यह कीट मक्का के अलावा ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान, सब्जियों सहित करीब 80 प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।

इसलिए किसानों को खेतों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए और शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देकर उन्हें सफेद झागदार परत से ढक देती है। इसकी इल्ली के सिर पर अंग्रेजी के 'वाई' आकार का निशान और शरीर के पिछले हिस्से पर चार गहरे धब्बे इसकी प्रमुख पहचान हैं। शुरुआत में यह पत्तियों को कुतरता है, जबकि बाद में पौधे की गोभ में घुसकर अंदर से नुकसान पहुंचाता है। प्रभावित पौधों में भूसे या बुरादे जैसा मल दिखाई देना इसका प्रमुख लक्षण है।

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