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अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा इंतजाम अधूरे मिले तो होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज के जिलाधिकारी ने सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों को राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। निरीक्षण में कमियों का पता चला, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। अस्पतालों में अग्निशामक उपकरण और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।

अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा इंतजाम अधूरे मिले तो होगी कार्रवाई
अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा इंतजाम अधूरे मिले तो होगी कार्रवाई

कन्नौज, संवाददाता। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने मेडिकल कॉलेज तिर्वा, संयुक्त जिला चिकित्सालय कन्नौज, 100 शैय्या चिकित्सालय छिबरामऊ समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की फायर एनओसी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकीमुल हक ने अस्पतालों के निरीक्षण में मिली कमियों की जानकारी दी। डीएम ने अस्पतालों में टेरेस टैंक, फायर पंप, हाइड्रेंट, होज रील, स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, पीए सिस्टम और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

साथ ही निकास मार्ग और संकेतक बोर्ड दुरुस्त करने तथा विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने को कहाl मेडिकल कॉलेज तिर्वा के शैक्षणिक, चिकित्सीय और छात्रावास भवनों में मानक क्षमता के टेरेस टैंक व फायर पंप लगाने के निर्देश दिए गए। संयुक्त जिला चिकित्सालय और महिला एवं शिशु चिकित्सालय में अतिरिक्त आपातकालीन निकास समेत अन्य कमियां प्राथमिकता से दूर करने को कहा गया। विनोद दीक्षित चिकित्सालय मकरंदनगर, 100 शैय्या अस्पताल छिबरामऊ, सीएचसी और पीएचसी में भी जल्द फायर एनओसी लेने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की जीवन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में सीएमओ डॉ. विकास चन्द्र, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकीमुल हक, मेडिकल कॉलेज व विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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