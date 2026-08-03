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खेल : जम्मू-कश्मीर के वधावन को उत्तर क्षेत्र की कमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जम्मू कश्मीर के वधावन को उत्तर क्षेत्र की कमान दलीप ट्रॉफी नई दिल्ली, एजेंसी।

खेल : जम्मू-कश्मीर के वधावन को उत्तर क्षेत्र की कमान

जम्मू कश्मीर के वधावन को उत्तर क्षेत्र की कमान दलीप ट्रॉफी

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टीम की घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के विकेटकीपर कन्हैया वधावन को 23 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र की 15 सदस्यीय टीम की कमान दी गई है। भारतीय टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है।

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खिलाड़ियों का चयन

जम्मू-कश्मीर के छह खिलाड़ी : जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत के बाद चयनकर्ताओं ने वहां के छह खिलाड़ियों को टीम में जगह देकर उनके प्रदर्शन को सम्मान दिया है। वधावन के अलावा सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल, हरफनमौला अब्दुल समद, बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक, तेज गेंदबाज सुनील कुमार और युधवीर सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है।

अन्य खिलाड़ियों की सूची

हालांकि जम्मू-कश्मीर के कप्तान और 41 वर्षीय पारस डोगरा को टीम में जगह नहीं मिली। हाल में भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हुए हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज भी टीम में हैं।

दिल्ली के चार खिलाड़ी

दिल्ली के भी चार खिलाड़ियों को टीम में लिया गया है। इनमें सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान, पूर्व कप्तान यश ढुल, मध्यक्रम के बल्लेबाज आयुष दोसेजा और उपकप्तान बडोनी शामिल हैं जो उपकप्तान होंगे। स्पिन और हरफनमौला विकल्प के रूप में निशांत सिंधू, आबिद मुश्ताक और अर्जुन शर्मा को टीम में शामिल किया गया है।

उत्तर क्षेत्र टीम

कन्हैया वधावन (कप्तान), आयुष बडोनी (उपकप्तान), सनत सांगवान, कामरान इकबाल, यश ढुल, आयुष दोसेजा, अब्दुल समद, निशांत सिंधू, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युधवीर सिंह और निखिल कश्यप।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कन्हैया वधावन किस टीम के कप्तान हैं?
कन्हैया वधावन उत्तर क्षेत्र की टीम के कप्तान हैं।
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