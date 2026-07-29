जेन-जी पर बयान को लेकर कंगना और सौरव दास में जुबानी जंग

- कॉजपा प्रवक्ता ने कहा, भाजपा सांसद की भाषा अशोभनीय - कंगना ने सोशल

नई दिल्ली, एजेंसी

भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा जेन-जी को लेकर दिए विवादिन टिप्पणी के बाद उनके और कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रवक्ता सौरव दास के बीच बुधवार को तीखी जुबानी जंग छिड़ गई। दास ने कहा कि सांसद की भाषा बेहद अशोभनीय है। वहीं, कंगना ने पलटवार करते हुए कॉजपा प्रवक्ता को बेरोजगार करार दिया।

कंगना की प्रतिक्रिया कंगना की सोशल मीडिया पोस्ट पर दास ने कहा कि ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं लगते जो मानसिक रूप से स्थिर हो। अगर आपके परिवार में कोई युवा है जो 'जेन जेड' या 'जेन अल्फा' या किसी भी पीढ़ी का है, तो क्या आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? दास ने एक सांसद के तौर पर कंगना के कामकाज की शैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी के सदस्य गंभीरता से नहीं लेते। उनके निर्वाचन क्षेत्र के कई वीडियो हैं जहां वह लोगों से मिल रही हैं और उन्हें बता रही हैं, 'आप लोग तो बहुत काम करते हैं। मुझे तो लगा था कि सांसद बनकर ज्यादा काम नहीं होगा। लेकिन यहां तो मुझे रोज काम करना पड़ रहा है। इसलिए वह अपने काम को इसी गंभीरता के साथ देखती हैं।

कंगना बोली- सौरव कोई छात्र नहीं : इस पर पलटवार करते हुए कंगना ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रिय सौरव, तुम्हारी परेशानियां व्यक्तिगत हैं। तुम कोई छात्र नहीं हो; बस बेकार हो। कोई हुनर ​​सीखने से शुरुआत करो। यह शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है। कंगना ने उनके सांसद के तौर पर कामकाज की आलोचना पर कहा कि भले ही वह राजनीति में नई हों, लेकिन पिछले 20 सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं।

छात्रों के आंदोलन की स्थिति बता दें कि कंगना के बयानों की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समेत विपक्षी नेताओं और कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने आलोचना की। उन्होंने इन टिप्पणियों को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया।

छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के मुद्दे पर सौरव दास ने चेतावनी दी कि यदि सरकार तत्काल लिखित आश्वासन नहीं देती है तो देशभर में एक नया आंदोलन शुरू किया जाएगा। समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने गारंटी दी थी कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मंगलवार तक की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन अब तक हमें सरकार की ओर से इस संबंध में कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है।