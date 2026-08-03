मैं एक जागरूक हिंदू बनना चाहती हूं : कंगना रनौत
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि वह पहले उदार हिंदू थीं, लेकिन अब ‘जागरूक हिंदू’ बनना चाहती हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो में उन्होंने अपने अतीत का जिक्र करने वालों की आलोचना की और भाजपा और आरएसएस की विचारधारा अपनाने की इच्छा जताई। कंगना ने बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को कहा कि वह पहले खुद को एक उदार हिंदू मानती थीं, लेकिन अब अपना दृष्टिकोण बदलकर ‘जागरूक हिंदू’ बनना चाहती हैं। हाल ही में जेन-जी को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। इंस्टाग्राम पर साझा एक वीडियो में कंगना ने उन लोगों की आलोचना की, जो अभिनेत्री के रूप में उनके अतीत का हवाला देकर उनके मौजूदा विचारों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ‘मुझसे पूछा जाता है कि तुम कब से संघी बन गईं? मैं संघी बनना चाहती हूं। मैं भाजपा और आरएसएस की विचारधारा अपनाना चाहती हूं, जिसे मैं एक जागरूक हिंदू की विचारधारा मानती हूं।
मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती?’ हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद रनौत ने कहा कि जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो समाज के तथाकथित ठेकेदार उनके दस साल पुराने जीवन को खंगालकर कहते हैं कि वे पहले पार्टियां करती थीं या ऐसा-वैसा करती थीं। उन्होंने कहा कि ‘हां, मैं ऐसा करती थी, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं। मेरे लिए बदलाव का दरवाजा बंद क्यों होना चाहिए?’ कंगना ने कहा कि वह अपने अतीत का बचाव नहीं करना चाहतीं, लेकिन उन्होंने हमेशा समान वेतन, भाई-भतीजावाद और फिल्मों में आइटम नंबर जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है।
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