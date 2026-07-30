कंगना के बयान से कांग्रेसियों में रोष
बस्ती। सांसद कंगना रनौत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को 'जेनरेशन गटर' कहा, जिसके बाद देशभर से प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। कांग्रेसी नेता राजबहादुर निषाद ने कहा कि कंगना के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। युवाओं ने अपनी अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी है।
बस्ती। मंडी की सांसद कंगना रनौत ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग को जेनरेशन गटर कहा है। उनके इस बयान को लेकर देशभर से प्रतिक्रियायें आ रही हैं। इसी कड़ी में बस्ती के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व मछुवारा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजबहादुर निषाद ने कहा कि कंगना के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जिला सचिव सीमा निषाद ने कहा कंगना को यह मालूम होना चाहिये उन्होंने सांसद का चुनाव अपनी लोकप्रियता नहीं बल्कि ग्लैमर के दम पर जीता है। पिछले 12 सालों से जिस युवा पीढ़ी को सरकार ने दबाकर रखा था अब वे जाग चुके हैं और वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
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