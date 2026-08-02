कांची कामकोटि शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती की श्रद्धा से मनाई जयंती
अयोध्या में कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की 92वीं जयंती भव्य समारोह के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में पंडा-पुजारी-पुरोहितों का सम्मान किया गया और 170 वैदिकों को पुरस्कृत किया गया। नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, अन्नप्रसाद भंडारा और अन्य आयोजन किए गए, जिसमें 300 लोगों ने भाग लिया।
अयोध्या, संवाददाता। जगद्गुरु कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का 92 वां जयंती महोत्सव श्री कांची शंकर मठ, प्रमोद बन में भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए गए। कांची मठ द्वारा अयोध्या के पंडा-पुजारी-पुरोहित का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्री कांची कामकोटि पीठ की योजना 'पंडा-पुजारी-पुरोहित कल्याण योजना' के तहत अयोध्या, गोंडा, बस्ती और काशी के करीब 170 वैदिकों को सम्मानित किया गया। वैदिकों द्वारा शुक्ल यजुर्वेद पारायण भी किया गया। शंकर नेत्र चिकित्सालय के द्वारा नि: शुल्क शिविर लगाया गया :आचार्य दिव्य स्वरूप ने भक्ति, कर्म और सेवा का समन्वय : समाज का पूर्ण विकास विषय पर विशेष उपन्यास किया ।
इष्टि होम भी किया गया। इसके बाद जयेंद्र सरस्वती स्वामी की मूर्ति को मठ में ले जाया गया। करीब 300 लोगों के लिए अन्नप्रसाद भंडारा का भी आयोजन किया गया। कांची मठ में शंकरा आई फाउंडेशन द्वारा एक चिकित्सा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया जहां ओपीडी में लगभग एक सौ मरीज पंजीकृत किए गए | अयोध्या ऑटोवाला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 ऑटोवाले शामिल हुए। श्रीराम अस्पताल में 100 से ज़्यादा मरीज़ों को कांची का प्रसाद बांटा गया। कांची मठ अयोध्या पाठशाला विद्यार्थियों द्वारा 'श्री जयेंद्र सरस्वती श्लोकमालिका' (वर्तमान कांची शंकराचार्य द्वारा जयेंद्र सरस्वती पर रचित श्लोक) का जाप करने के साथ पूरा हुआ।
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