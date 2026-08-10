कनक ने जीता रजत, राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स में यूपी टीम से खेलेगी
सिंहखेड़ा निवासी कनक देवी ने 21वीं उत्तर प्रदेश राज्य यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक में रजत पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। उन्होंने 42.47 मीटर भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल की। कनक अब 1 से 3 सितंबर को लुधियाना में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।
सिंहखेड़ा निवासी कनक देवी ने 21वीं उत्तर प्रदेश राज्य यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक में रजत पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 7-8 अगस्त को हुई प्रतियोगिता में कनक ने 42.47 मीटर भाला फेंका। मुजफ्फरनगर की खुशी ने 44.53 मीटर के साथ स्वर्ण और बिजनौर की दीपांशी मौर्य ने कांस्य पदक जीता। कनक 1 से 3 सितंबर तक लुधियाना के गुरुनानक स्टेडियम में होने वाली 21वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। बालिका भाला फेंक के लिए न्यूनतम 35 मीटर मानक तय है, जबकि कनक ने इससे 7.47 मीटर अधिक दूरी तय की।
जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉ. अशोक कुमार गुप्ता ने उपलब्धि पर खुशी जताई।
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