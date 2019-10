कमलेश तिवारी मर्डर केस: मामले की जांच के लिए SIT गठित, ये हैं इस टीम में शामिल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घनी आबादी वाले नाका हिंडोला इलाके में शुक्रवार को हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस एसआईटी टीम में एसके भगत (लखनऊ आईजी), दिनेश पुरी (एसपी क्राइम, लखनऊ) और पीके मिश्रा (डीएसपी, टास्क फोर्स) शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) विकास त्रिपाठी ने 'भाषा' को बताया कि कमलेश तिवारी नाका हिंडोला कि खुर्शेदबाग स्थित अपने घर में खून से लथपथ पाए गए। उन्होंने बताया कि दो लोग उनसे मिलने आए थे। इस दौरान कमलेश ने अपने एक साथी को उन दोनों के लिए पान लाने भेजा था, जब वह लौटकर आया तो उसने कमलेश को खून से लथपथ हालत में पाया। कमलेश पूर्व में हिंदू महासभा से भी जुड़े रह चुके थे।

कमलेश की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने देर रात लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक एस के भगत की अगुवाई में तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित कर दी। लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (अपराध) दिनेश पुरी और एसटीएफ के क्षेत्राधिकारी पीके मिश्र इस टीम के अन्य सदस्य होंगे। कमलेश की पत्नी किरण की तहरीर पर इस मामले में मुफ्ती नईम काजमी और अनवारुल हक तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किरण का आरोप है कि काजमी और हक ने वर्ष 2016 में कमलेश का सिर कलम करने पर क्रमशः 51 लाख और डेढ़ करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। इन्हीं लोगों ने साजिश कर उनके पति की हत्या कराई है।

Kamlesh Tiwari murder case: Special Investigation Team (SIT) constituted for investigation. SK Bhagat (IG Lucknow), Dinesh Puri (SP Crime Lucknow) & PK Mishra (Deputy SP Special Task Force) are members of the SIT.