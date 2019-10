कमलेश तिवारी मर्डर केस: हत्या के दोनों आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन गिरफ्तार

कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) मर्डर केस की जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मंगलवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हिन्दू समाज पार्टी नेता कमलेश तिवारी के आरोपी हत्यारे 34 वर्षीय अशफाक (Ashfaq) और 27 साल के मोइनुद्दीन (Moinuddin) को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशफाक और मोइनुद्दीन दोनों सूरत के रहने वाले हैं, एक एमआर है तो दूसरा फूड डिलिवरी बॉय है।

गुजरात-राजस्थान बॉर्डर के पास से हुई गिरफ्तारी

शाहजहांपुर में घेराबंदी किए हुई पुलिस को चकमा देकर दोनों लोग यूपी से निकल गए और रास्ते से सूरत में अपने परिवार को संपर्क कर रुपयों का बंदोबस्त करने को कहा। बस, यही कॉल गुजरात एटीएस ने ट्रेस कर ली और इन हत्यारों तक पहुंच गई। गुजरात एटीएस डीआईजी हिमांशु शुक्ला ने कहा कि दोनों आरोपियों को गुजरात-राजस्थान बॉर्डर के पास शामलाजी से गिरफ्तार कर लिया गया है और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

#KamleshTiwari murder case: The two accused Ashfaq and Moinuddin Pathan have been arrested by Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) pic.twitter.com/XQ79NpBTt2