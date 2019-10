कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को अहमदाबाद से लखनऊ लाया गया, 72 घंटे की मिली है ट्रांजिट रिमांड

कमलेश तिवारी मर्डर केस के दोनों मुख्य आरोपियों अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान को बुधवार की देर रात अहमदाबाद से लखनऊ ले आया गया। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के सिलसिले में पकड़े गये दो आरोपियों को अहमदाबाद की एक अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम को ट्रांजिट रिमांड में सौंप दिया। बता दें कि सूरत निवासी अशफाक शेख (34) और मोइनुद्दीन पठान (27) को मंगलवार रात गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास से गिरफ्तार किया था।

इन दोनों को बुधवार को अहमदाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें लखनऊ पुलिस को 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड में सौंप दिया।किसी आरोपी को जब दूसरे शहर की अदालत में पेश किया जाना होता है, तो ट्रांजिट रिमांड मांगी जाती है।

