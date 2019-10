कमलेश तिवारी के बेटे को मिलेगा लाइसेंसी हथियार,परिवार को पुलिस सुरक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (20 अक्टूबर) तक कमलेश तिवारी के परिवार से मिलेंगे। लखनऊ मंडल के कमिश्नर मुकेश मेश्राम और डीएम सीतापुर अखिलेश तिवारी ने तिवारी के परिवार को लिखित आश्वासन दिया है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी मुम्बई में हैं, जहां से वे लौटकर कमलेश तिवारी के परिवार से मुलाकात करेंगे।

यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में अब तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इनके नाम हैं, रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान. रशीद अहमद पठान 23 साल का है।

सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग कर रहा कमलेश तिवारी का परिवार अंतिम संस्कार करने पर राजी हो गया। इससे पहले कमलेश तिवारी के परिवार और प्रशासन के बीच कुछ चीजों पर समझौता हुआ है।

कमलेश तिवारी का परिवार सोमवार तक लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही अगले 48 घंटे के अंदर पूरे परिवार के लिए सुरक्षा बहाल की जाएगी।

कमलेश तिवारी के बड़े बेटे के लिए यूपी प्रशासन सरकारी नौकरी की अनुशंसा करेगी, साथ ही उसे लाइसेंसी हथियार भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार लखनऊ में इनके लिए घर की व्यवस्था करेगी। इन्हें सरकारी योजना के तहत आवास मुहैया कराया जाएगा। साथ ही कमलेश तिवारी के परिजनों के साथ गलत व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

