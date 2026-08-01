किसान मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष कमलेश
उन्नाव में, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कमलेश कुमार को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कमलेश की नियुक्ति पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की।
उन्नाव, संवाददाता। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कमलेश कुमार को संगठन का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्लागंज के सर्वोदय नगर निवासी कमलेश कुमार को जिले में संगठन को मजबूत करने तथा संगठन के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कमलेश के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है।
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