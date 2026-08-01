केएनआईसीई करौंदिया में हुआ पद अलंकरण समारोह

सुलतानपुर,संवाददाता। करौंदिया (विवेकनगर) स्थित कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन में पद-अलंकरण समारोह काआयोजन हुआ। मुख्य अतिथि आशा सिंह,केएनआईसीई लालडिग्गी के प्रधानाचार्य अभय कुमार ओझा तथा केएनआईसीई करौंदिया के प्रधानाचार्य डॉ. एनडी सिंह ने अलंकरण समारोह का शुभारंभ किया। तत्पश्चात् विद्यालय की छात्राएं छवि, आराध्या, रित्वी, हिमांशी, रिद्धि, प्रतीक्षा, आर्या चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किए। अतिथियों ने हेड गर्ल तथा हेड ब्वॉय का बैज लगाकर सम्मानित किया। कक्षा एक का छात्र पार्थ सारथी पाण्डेय ने कविता सुनाई। कक्षा सात की छात्रा मानवी मिश्रा ने आज का सुविचार पढ़ा। कक्षा छह की छात्रा रित्वी पराशर ने शब्दार्थ सुनाया। कक्षा आठ की छात्रा श्रीवाली तिवारी ने मुख्य समाचार पढ़ा।

कक्षा-11की छात्रा दिशा सिंह ‎ने नेतृत्व तथा उसके महत्व पर संक्षिप्त जानकारी दी। प्रबंधक ने सभी छात्र-छात्राओं को अपने-अपने कर्तव्यों व दायित्वों का ईमानदारी से पालन करने की बात कही। केएनआईसीई लाल डिग्गी के प्रधानाचार्य अभय कुमार ओझा ने अनुशासन तथा शत-प्रतिशत विद्यालय में उपस्थित होकर तथा पठन- पाठन व सहगामी क्रिया कलापों में प्रतिभाग करते हुए परिश्रम करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।कक्षा-12 का छात्र मयंक सोनी हेड ब्वाय तथा कक्षा-12 की छात्रा दिव्या तिवारी हेड गर्ल,कक्षा-12 का छात्र दीपेश यादव तथा कक्षा-12 की छात्रा पलक यादव (अनुशासन प्रमुख),कक्षा-11 का छात्र शुभम अग्रहरि तथा छात्रा प्रिया (स्पोर्ट्स कैप्टन),कक्षा-9 का छात्र अथर्व तिवारी तथा कक्षा -11 की छात्रा अंशिका सिंह (वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन), कक्षा-11 की छात्रा संख्या पाण्डेय तथा कृतिका तिवारी (कल्चरल हेड) चयनित हुईं। यहां पर जगराम भार्गव,आशीष कुमार शुक्ल,‎व्यायाम शिक्षक अनुराग पाण्डेय, कंचन वर्मा, संगीत शिक्षक शैलेंद्र उपाध्याय, नृत्य शिक्षक अनिल यादव, सुनील राठी, मो.हसानात, विश्वासमणि त्रिपाठी, देवब्रत सिंह रहे।