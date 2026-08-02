नशा मुक्त समाज निर्माण का लिया संकल्प
भगवानपुर के कमला भुवनेश्वर बीएड कॉलेज में रविवार को 'नशा मुक्त भारत अभियान' का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया और जागरूकता रैली निकाली। रैली में नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नारे लगाए गए। उपस्थित प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
भगवानपुर। कमला भुवनेश्वर बीएड कॉलेज, चंदौर, भगवानपुर में रविवार को ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक-प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान के लाइव प्रसारण को दिखाकर हुई। सभी शिक्षक प्रशिक्षुओं ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। इसके बाद कॉलेज परिसर से गोद लिए गए ग्राम चंदौर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्र-छात्राओं ने नशा छोड़ो, जीवन अपनाओ, स्वस्थ भारत का निर्माण, नशा मुक्त हो देश महान जैसे नारे लगाए। रैली के दौरान आमजन को पर्चे बांटकर नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई।
मौके पर प्राचार्य डॉ. राजीव राय, रणधीर कुमार, प्रभात कुमार रंजन, नीतीश कुमार, डॉ. सुनील चंद्र यादव, डॉ. प्रियंका यादव, बंदना कुमारी, डॉ. शशि रंजन,आनंद कुमार आदि थे।
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