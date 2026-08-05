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नौ को कामिका एकादशी पर महालक्ष्मी राजयोग का दुर्लभ संयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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कामिका एकादशी इस बार रविवार, 9 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन को भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना गया है। हर्षण योग और महालक्ष्मी राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन और महामृत्युंजय जाप के लिए उपयुक्त है।

नौ को कामिका एकादशी पर महालक्ष्मी राजयोग का दुर्लभ संयोग

नैनीताल, संवाददाता। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी इस बार रविवार नौ अगस्त को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी पर हर्षण योग और महालक्ष्मी राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है।पंडित प्रकाश जोशी ने बताया, कि यह दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के साथ ही भगवान शिव के रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन और महामृत्युंजय जाप के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। बताया, कि एकादशी तिथि सुबह 11.05 बजे तक रहेगी, जबकि मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2.45 बजे तक रहेगा। हर्षण योग रात्रि 2.03 बजे तक रहेगा। शिववास गणना के अनुसार दोनों ही अवस्थाएं रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन और महामृत्युंजय जाप के लिए अत्यंत शुभ मानी गई हैं।

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