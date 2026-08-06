हरि की कृपा दिलाएगी कामिका एकादशी
कामिका एकादशी का व्रत हर साल श्रावण कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह 08 अगस्त को आरंभ होकर 09 अगस्त को रहेगी। इस दिन विशेष योगों का संयोग होगा, जैसे सर्वार्थसिद्ध योग और अमृत सिद्धि योग। व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। हर के सावन में हरि की कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान विष्णु की कृपा से सर्वमनोकामना पूर्ण होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत की महत्ता भगवान् श्रीकृष्ण से जानी थी। श्रावण कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार यह तिथि 08 अगस्त को दोपहर 01:59 बजे आरंभ होगी और 09 अगस्त को पूर्वाह्न 11:04 बजे तक रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि उदय तिथि में मनाई जाती है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 09 अगस्त को रखा जाएगा।
ज्योतिषाचार्य पं. विकास शास्त्री के अनुसार नौ अगस्त को चार विशिष्ट-सर्वार्थसिद्ध योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और हंस योग बनेंगे। इनके प्रभाव से कामिका एकादशी का महत्व बढ़ गया है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत में पूरे दिन जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में दूध या फलाहार ग्रहण किया जा सकता है।
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