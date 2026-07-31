तन्मय वर्मा का भारतीय अंडर-15 बैडमिंटन टीम में चयन

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। कमलुवागांजा निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी तन्मय वर्मा का चयन भारतीय अंडर 15 बैडमिंटन टीम में एकल और युगल दोनों वर्गों के लिए हुआ है। साल 2024 में उन्होंने अंडर-13 वर्ग के एकल और युगल दोनों वर्गों में भारत के नंबर-1 खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-13 बालक युगल वर्ग का खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तन्मय का ऑल इंडिया रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भी दबदबा रहा है। अंडर-13 में शीर्ष पर रहने के बाद अंडर-15 वर्ग में कदम रखते ही उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। उनके पिता संजय कुमार वर्मा ने कहा कि तन्मय का एकमात्र लक्ष्य विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है और वह इसके लिए कड़ा अभ्यास कर रहे हैं।