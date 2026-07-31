Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तन्मय वर्मा का भारतीय अंडर-15 बैडमिंटन टीम में चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

हल्द्वानी से बैडमिंटन खिलाड़ी तन्मय वर्मा का चयन भारतीय अंडर-15 बैडमिंटन टीम में हुआ है। उन्होंने 2024 में अंडर-13 वर्ग में भारत के नंबर-1 खिलाड़ी बनकर खिताब जीता। उनके पिता ने बताया कि तन्मय का लक्ष्य विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है और इसके लिए वह कड़े अभ्यास कर रहे हैं।

तन्मय वर्मा का भारतीय अंडर-15 बैडमिंटन टीम में चयन
तन्मय वर्मा का भारतीय अंडर-15 बैडमिंटन टीम में चयन

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। कमलुवागांजा निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी तन्मय वर्मा का चयन भारतीय अंडर 15 बैडमिंटन टीम में एकल और युगल दोनों वर्गों के लिए हुआ है। साल 2024 में उन्होंने अंडर-13 वर्ग के एकल और युगल दोनों वर्गों में भारत के नंबर-1 खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-13 बालक युगल वर्ग का खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तन्मय का ऑल इंडिया रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भी दबदबा रहा है। अंडर-13 में शीर्ष पर रहने के बाद अंडर-15 वर्ग में कदम रखते ही उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। उनके पिता संजय कुमार वर्मा ने कहा कि तन्मय का एकमात्र लक्ष्य विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है और वह इसके लिए कड़ा अभ्यास कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:क ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक कककककककककककककककककककककककककककककककककककककक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani News Haldwani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।