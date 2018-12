मध्य प्रदेश में कमल के बाद सत्ता कमलनाथ के हाथ, जानें किस दिन लेंगे शपथ

कांग्रेस (Congress) ने पार्टी प्रमुख राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ घंटों तक चली कई दौर की बातचीत के बाद गुरुवार रात वरिष्ठ नेता कमलनाथ (Kamal Nath) के नाम की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में की। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है।

Kamal Nath will take oath as Madhya Pradesh Chief Minister on December 17 at Lal Parade Ground in Bhopal (file pic) pic.twitter.com/YHZKb0xcQB