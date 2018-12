सिख दंगों पर बोले सीएम कमलनाथ-मेरे खिलाफ कोई FIR-चार्जशीट नहीं दाखिल, मामले के पीछे राजनीति

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1984 सिख विरोधी दंगों पर कहा है कि उन्होंने 1991 में और उसके बाद कई बार शपथ लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे खिलाफ कोई केस, एफआईआर, चार्जशीट नहीं है। आज वे इस मामले को उठा रहे हैं। आप इसके पीछे की राजनीति समझ सकते हैं। उन्होंने सवाल किया क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने कुछ कहा? बता दें कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अप्रत्यक्ष तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा।

Kamal Nath on 1984 Anti-Sikh riots: I took oath in 1991 & several times after that, no one said anything. There is no case,FIR,or chargesheet against me. Today they are raking up this matter. You can understand politics behind this. Did eyewitness tell you(about his involvement)? pic.twitter.com/506LqcBD4I